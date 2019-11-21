Зеленский вывел Бухарева из СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владислава Бухарева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 21 ноября.

"Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины В.Бухарева", - говорится в указе №862/2019.

Напомним, 12 сентября Владимир Зеленский перевел Владислава Бухарева в Службу безопасности Украины на должность первого заместителя главы - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

До этого Бухарев занимал должность главы внешней разведки около трех месяцев.

Ранее коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ. В пресс-службе СБУ назвали приоритетные направления работы. Добавим, что летом был подготовлен пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.