ru
ua

Зеленський вивів Бухарева з РНБО

Новини » Політика   

Відповідний указ був оприлюднений 21 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Владислава Бухарева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В. Бухарева", - йдеться в указі №862/2019.

Нагадаємо, 12 вересня Володимир Зеленський перевів Владислава Бухарева в Службу безпеки України на посаду першого заступника голови - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

До цього Бухарев обіймав посаду глави зовнішньої розвідки близько трьох місяців.

Раніше колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ. У прес-службі СБУ назвали пріоритетні напрямки роботи. Додамо, що влітку був підготовлений пакет законопроектів по реформуванню різних сфер управління держави, зокрема по реформі Служби безпеки України.

Верховний суд визнав законною висилку Саакашвілі до Польщі у 2018 році У Києві отруїлися 5 студентів в ресторані при готелі
Читати всі новини