Президент Украины Владимир Зеленский выступит с внеочередным посланием к Верховной раде. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, Зеленский обратится к народным депутатам во время открытия первой сессии Верховной рады Украины девятого созыва.

Напомним, открытие сессии Верховной рады девятого созыва запланировано на 13:00 29 августа.

Несколько собеседников во фракции партии "Слуга народа" рассказали РБК-Украина, что на первом заседании Верховной рады Украины девятого созыва голосование за министров может затянуться до ночи или до утра.

Планируется, что сегодня поддержит все кадровые решения: это премьер, правительство, генпрокурор, СБУ и два министра, которые назначаются президентом, а также ряд других вопросов, которые связаны с запуском сессии.

Как сообщало РБК-Украина, утром 29 августа президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном заседании Верховной рады по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины.