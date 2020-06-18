Зеленский выступит на саммите "Восточного партнерства". О чем будут говорить

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня примет участие в саммите "Восточного партнерства", который пройдет в формате видеоконференции. На саммите будут обсуждать реагирование на пандемию и перспективу членства Украины в Евросоюзе.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, Зеленский на саммите затронет вопросы координации усилий при реагировании на пандемию COVID-19, а также перспективы членства Украины в Европейском союзе. В саммите примут участие руководство ЕС и шести стран "Восточного партнерства", а также лидеры стран Евросоюза.

"Как известно, Украина предоставляла и гуманитарную помощь определенным членам ЕС, и свои транспортные самолеты для доставки такой помощи в другие страны ЕС. Мы имели положительные примеры помощи нашей стране от ЕС во время пандемии: 190 млн евро в качестве гуманитарной помощи плюс 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи", - отметил Жовква.

Он добавил, что на повестке дня остаются перспектива членства Украины в ЕС и расширения доступа украинских товаров на европейские рынки.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина заручилась поддержкой Швеции накануне саммита "Восточного партнерства".

Отметим, украинская сторона готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября.