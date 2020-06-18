Зеленський виступить на саміті "Східного партнерства". Про що будуть говорити

Президент України Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у саміті "Східного партнерства", який пройде у форматі відеоконференції. На саміті будуть обговорювати реагування на пандемію і перспективу членства України в Євросоюзі.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, Зеленський на саміті торкнеться питання координації зусиль при реагуванні на пандемію COVID-19, а також перспективи членства України в Європейському союзі. У саміті візьмуть участь керівництво ЄС та шести країн "Східного партнерства", а також лідери країн Євросоюзу.

"Як відомо, Україна надавала і гуманітарну допомогу певним членам ЄС, і свої транспортні літаки для доставки такої допомоги до інших країн ЄС. Ми мали позитивні приклади допомоги нашій країні від ЄС під час пандемії: 190 млн євро в якості гуманітарної допомоги плюс 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги", - зазначив Жовква.

Він додав, що на порядку денному залишаються перспектива членства України в ЄС та розширення доступу українських товарів на європейські ринки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заручилася підтримкою Швеції напередодні саміту "Східного партнерства".

Зазначимо, українська сторона готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС, який запланований на 1 жовтня.