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Украина заручилась поддержкой Швеции накануне саммита "Восточного партнерства"

Новости » Политика     10.06.2020 - 23:42
Украина заручилась поддержкой Швеции накануне саммита "Восточного партнерства"
Фото: флаг Швеции (twitter.com/SwedeninUA)

Переговоры состоялись накануне саммита "Восточного партнерства"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора со своей шведской коллегой Анн Линде обсудили вопросы поддержки евроинтеграционных стремлений Украины со стороны Швеции. Переговоры состоялись накануне проведения видеоконференции министров иностранных дел "Восточного партнерства" 11 июня 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Стороны также договорились об углублении экономического сотрудничества между странами. Обсудили минимизацию негативного воздействия пандемии коронавирус на международную экономику.

Глава МИД Швеции отметила прогресс в имплементации реформ в Украине, в частности принятие закона о рынке земли.

"Приход в Украину известных шведских брендов, таких как ИКЕА, является свидетельством успеха Украины на этом пути", - говорится в сообщении.

Обсуждали безопасную ситуацию на временно оккупированных частях территории Украины, развитие переговоров в рамках "нормандского формата" и процесс имплементации Минских договоренностей.

Кроме того, глава МИД Украины накануне председательства Швеции в ОБСЕ подчеркнул, что приоритетом для Организации должно оставаться противодействие российской агрессии.

"Убежден, что высокий уровень шведской дипломатии позволит эффективно и последовательно защищать принципы и нормы, заложенные в основу архитектуры европейской безопасности и деятельности ОБСЕ, во время председательства Швеции в 2021 году", - сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что запланирован на 18 июня саммит "Восточного партнерства" в классическом варианте не состоится, вместо него планируется видеоконференция.

Напомним, Польша и Швеция настаивают на участие в саммите "Восточного партнерства" лидеров стран-участниц Европейского союза.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ШвецияСаммит в Риге
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