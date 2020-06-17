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Саммит Украина-ЕС состоится 1 октября

Новости » Политика     17.06.2020 - 20:42
Саммит Украина-ЕС состоится 1 октября
Фото: Игорь Жовква (theoutlook com ua)

На саммите ожидается подписание соглашения о совместном авиационном пространстве

Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС. Он запланирован на 1 октября.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, на саммите ожидается подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Британии из Евросоюза эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было подписано", - отметил Жовква.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС созвал на 18 июня саммит лидеров "Восточного партнерства".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Саммит Украина - ЕС
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