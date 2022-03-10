Зеленский может выступить перед Кнессетом Израиля, дату согласовывают, - Kan

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время выступить перед израильским парламентом (Кнессетом). Стороны согласовывают дату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Kan Амишая Штейна.

"Спикер Кнессета Израиля и посол Украины в Израиле договорились определить дату выступления Зеленского перед Кнессетом Израиля", - отметил он.

Напомним, ранее на этой неделе Зеленский в обращении к Палате общин Великобритании призвал Лондон усилить санкции против РФ и признать Россию государством-террористом.

После выступления британский премьер Борис Джонсон заявил, что Запад подготовит аналог "плана Маршалла" для восстановления Украины.

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