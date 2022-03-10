Зеленський може виступити перед Кнесетом Ізраїлю, дату погоджують, - Kan

Президент України Володимир Зеленський може найближчим часом виступити перед ізраїльським парламентом (Кнесетом). Сторони погоджують дату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Kan Амішая Штейна.

"Спікер Кнесету Ізраїлю і посол України в Ізраїлі домовилися визначити дату виступу Зеленського перед Кнесетом Ізраїлю", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше цього тижня Зеленський у зверненні до Палати громад Великобританії закликав Лондон посилити санкції проти РФ і визнати Росію державою-терористом.

Після виступу битанський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Захід підготує аналог "плану Маршалла" для відновлення України.

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