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Зеленський може виступити перед Кнесетом Ізраїлю, дату погоджують, - Kan

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Тель-Авів, Четвер 10 березня 2022 17:56
Зеленський може виступити перед Кнесетом Ізраїлю, дату погоджують, - Kan Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський може найближчим часом виступити перед ізраїльським парламентом (Кнесетом). Сторони погоджують дату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Kan Амішая Штейна.

"Спікер Кнесету Ізраїлю і посол України в Ізраїлі домовилися визначити дату виступу Зеленського перед Кнесетом Ізраїлю", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше цього тижня Зеленський у зверненні до Палати громад Великобританії закликав Лондон посилити санкції проти РФ і визнати Росію державою-терористом.

Після виступу битанський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Захід підготує аналог "плану Маршалла" для відновлення України.

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Володимир Зеленський Ізраїль Війна Росії проти України
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