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Зеленский призвал Британию признать РФ государством-террористом

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Вторник 08 марта 2022 19:43
Зеленский призвал Британию признать РФ государством-террористом Фото: Президент Владимир Зеленский (t me verkhovnaradaukrainy)
Автор: Анна Шиканова

Президент Владимир Зеленский в обращении в Палату общин призвал Великобритании усилить санкции против РФ и признать Россию государством-террористом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.

Владимир Зеленский призвал Британию усилить санкции против России и признать ее наконец-то государством-террористом.

"Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте ее наконец-то государством-террористом", - сказал Зеленский в своем обращении.

Также он призвал найти способ сделать небо над территорией Украины безопасным.

"Найдите наконец-то способ сделать безопасным наше небо. Сделайте то, что вы можете, то, что вы должны. К этому обязывает величие вашего государства", - подчеркнул президент Украины.

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