Зеленский призвал Британию признать РФ государством-террористом
Президент Владимир Зеленский в обращении в Палату общин призвал Великобритании усилить санкции против РФ и признать Россию государством-террористом
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.
Владимир Зеленский призвал Британию усилить санкции против России и признать ее наконец-то государством-террористом.
"Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте ее наконец-то государством-террористом", - сказал Зеленский в своем обращении.
Также он призвал найти способ сделать небо над территорией Украины безопасным.
"Найдите наконец-то способ сделать безопасным наше небо. Сделайте то, что вы можете, то, что вы должны. К этому обязывает величие вашего государства", - подчеркнул президент Украины.
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