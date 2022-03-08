Запад подготовит аналог "плана Маршалла" для восстановления Украины, - Борис Джонсон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как сообщил Борис Джонсон после встречи с лидерами Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия), было достигнуто согласие о создании "плана Маршалла" для восстановления Украины.

"Было достигнуто согласие на необходимость показать народу Украины сейчас, что чтобы не произошло, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет восстановлена ​​и защищена. У нас будет "план Маршалла" для восстановления Украины", - сказал Джонсон.

Он добавил, что Великобритания сейчас делает все возможное, чтобы помочь Украине. А вот Путину стоило бы понять, что его агрессия против Украины "не окупается".

"Понятно, что российское вторжение в Украину идет не по графику, который он запланировал. И я думаю, что это было бы не только в интересах человечества и мира, но и в интересах Путина, если бы он отступил и вывел войска", - отметил Джонсон.

Что такое "план Маршалла"

Это программа помощи Европе, которая была запущена после Второй мировой войны. План был придуман и запущен в 1947 году американским секретарем Джорджем К. Маршаллом.

Благодаря этому плану восстанавливалась разрушенная войной экономика Европы. Были устранены торговые барьеры, была проведена модернизация индустрии европейских государств.

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