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Зеленский выступит с обращением к нации

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 06:36
Зеленский выступит с обращением к нации Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины вскоре выступит с обращением к украинцам. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Источник сообщил изданию, что президент Украины Владимир Зеленский выступит в ближайшее время с экстренным обращением к нации.

Как известно, сегодня во многих городах украинцы проснулись от мощных взрывов. Россия начала вторжение в Украину.

Напомним, что в 4 утра 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине. Это произошло во время заседания Совета Безопасности ООН после того, как боевики попросили его о военной помощи.

Отметим, что около 5 утра 24 февраля украинцы во многих городах проснулись от мощных взрывов.

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