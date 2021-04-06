UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский выступил за увеличение числа канадских инструкторов в ВСУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Канады Джастином Трюдо выступил за увеличение количества иностранных военных инструкторов в Украине. В частности, количества военных инструкторов из Канады.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский поблагодарил Канаду за сотрудничество в рамках военной тренировочной миссии UNIFIER.

Украинский президент предложил Трюдо рассмотреть возможность расширения программы тренировок Вооруженных сил Украины, в частности, увеличить число своих военных инструкторов.

Канадская миссия UNIFIER начала действовать в Украине после начала войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. В рамках миссии в Украину отправились почти 200 канадских военных. Согласно решению канадского правительства, миссия UNIFIER будет длиться до конца марта 2022 года.

Напомним, в феврале Украина возобновила войскам стран НАТО допуск на территорию страны. Это нужно для проведения совместных военных учений в 2021 году.

Кроме того, этим летом должны состояться совместные военные учения Украины и НАТО. Участие в учениях примут подразделения украинской Пограничной службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКанадаинструкторыДжастин Трюдо
Читайте также
Зеленский хочет ПДЧ и назвал вступление в НАТО шансом завершить войну на Донбассе
Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
Прогноз погоды