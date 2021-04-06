Зеленский выступил за увеличение числа канадских инструкторов в ВСУ

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Канады Джастином Трюдо выступил за увеличение количества иностранных военных инструкторов в Украине. В частности, количества военных инструкторов из Канады.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Зеленский поблагодарил Канаду за сотрудничество в рамках военной тренировочной миссии UNIFIER.
Украинский президент предложил Трюдо рассмотреть возможность расширения программы тренировок Вооруженных сил Украины, в частности, увеличить число своих военных инструкторов.
Канадская миссия UNIFIER начала действовать в Украине после начала войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. В рамках миссии в Украину отправились почти 200 канадских военных. Согласно решению канадского правительства, миссия UNIFIER будет длиться до конца марта 2022 года.
Напомним, в феврале Украина возобновила войскам стран НАТО допуск на территорию страны. Это нужно для проведения совместных военных учений в 2021 году.
Кроме того, этим летом должны состояться совместные военные учения Украины и НАТО. Участие в учениях примут подразделения украинской Пограничной службы.