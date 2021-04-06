Зеленский выступил за увеличение числа канадских инструкторов в ВСУ

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Канады Джастином Трюдо выступил за увеличение количества иностранных военных инструкторов в Украине. В частности, количества военных инструкторов из Канады.

Об этом сообщил Офис президента Украины .

Канадская миссия UNIFIER начала действовать в Украине после начала войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. В рамках миссии в Украину отправились почти 200 канадских военных. Согласно решению канадского правительства, миссия UNIFIER будет длиться до конца марта 2022 года.

Украинский президент предложил Трюдо рассмотреть возможность расширения программы тренировок Вооруженных сил Украины, в частности, увеличить число своих военных инструкторов.

Зеленский поблагодарил Канаду за сотрудничество в рамках военной тренировочной миссии UNIFIER.

Напомним, в феврале Украина возобновила войскам стран НАТО допуск на территорию страны. Это нужно для проведения совместных военных учений в 2021 году.

Кроме того, этим летом должны состояться совместные военные учения Украины и НАТО. Участие в учениях примут подразделения украинской Пограничной службы.