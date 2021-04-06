RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський виступив за збільшення числа канадських інструкторів в ЗСУ

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Канади Джастіном Трюдо виступив за збільшення кількості іноземних військових інструкторів в Україні. Зокрема, кількості військових інструкторів з Канади.

Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський подякував Канаді за співпрацю в рамках військової тренувальної місії UNIFIER.

Український президент запропонував Трюдо розглянути можливість розширення програми тренувань Збройних сил України, зокрема, збільшити кількість своїх військових інструкторів.

Канадська місія UNIFIER почала діяти в Україні після початку війни на Донбасі та російської окупації Криму. В рамках місії в Україну відправилися майже 200 канадських військових. Згідно з рішенням канадського уряду, місія UNIFIER буде тривати до кінця березня 2022 року.

Нагадаємо, у лютому Україна поновила військам країн НАТО допуск на територію країни. Це потрібно для проведення спільних військових навчань у 2021 році.

Крім того, цього літа мають відбутися спільні військові навчання України та НАТО. Участь у навчаннях візьмуть підрозділи української Прикордонної служби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниКанадаинструкторыДжастин Трюдо
Читайте також
Зеленський хоче ПДЧ і назвав вступ до НАТО шансом завершити війну на Донбасі
Жінка-військовий вперше пройшла жорсткий відбір кваліфкурсу Сил спеціальних операцій
Прогноз погоди