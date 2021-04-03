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Летом украинские пограничники проведут совместные учения с военными Британии

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 11:54
Летом украинские пограничники проведут совместные учения с военными Британии Фото: пограничники (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Инна Собора

Летом 2021 года Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) примет участие в украинско-британских учениях "COSSACK MACE - 2021". Их проведут на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В рамках учений предполагается совместное планирование и выполнение операций батальйонно-тактического уровня.

Ожидается, что учения позволят улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций.

В частности, планируется отработка оперативной совместимости многонациональных штабов, изучение процесса принятия военных решений (МDMP), проведение оборонительных и наступательных операций под руководством многонациональных штабов.

"Также учения позволят имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО)", - говорится в сообщении.

Ранее Украина призвала Британию удвоить всестороннее сдерживание России из-за стягивания российских войск к украинской границе.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе.

РБК-Украина писало, что Россия стягивает войска к границе Украины и готовится таким образом к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

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Летом украинские пограничники проведут совместные учения с военными Британии
Летом украинские пограничники проведут совместные учения с военными Британии
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