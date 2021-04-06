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Зеленский выступил за увеличение числа канадских инструкторов в ВСУ

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 18:25
Зеленский выступил за увеличение числа канадских инструкторов в ВСУ Фото: Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Канады Джастином Трюдо выступил за увеличение количества иностранных военных инструкторов в Украине. В частности, количества военных инструкторов из Канады.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский поблагодарил Канаду за сотрудничество в рамках военной тренировочной миссии UNIFIER.

Украинский президент предложил Трюдо рассмотреть возможность расширения программы тренировок Вооруженных сил Украины, в частности, увеличить число своих военных инструкторов.

Канадская миссия UNIFIER начала действовать в Украине после начала войны на Донбассе и российской оккупации Крыма. В рамках миссии в Украину отправились почти 200 канадских военных. Согласно решению канадского правительства, миссия UNIFIER будет длиться до конца марта 2022 года.

Напомним, в феврале Украина возобновила войскам стран НАТО допуск на территорию страны. Это нужно для проведения совместных военных учений в 2021 году.

Кроме того, этим летом должны состояться совместные военные учения Украины и НАТО. Участие в учениях примут подразделения украинской Пограничной службы.

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Новости Украины Политика Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Канада инструкторы Джастин Трюдо
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