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Зеленський виступив за збільшення числа канадських інструкторів в ЗСУ

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 18:25
Зеленський виступив за збільшення числа канадських інструкторів в ЗСУ Фото: Володимир Зеленський та Джастін Трюдо (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Канади Джастіном Трюдо виступив за збільшення кількості іноземних військових інструкторів в Україні. Зокрема, кількості військових інструкторів з Канади.

Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський подякував Канаді за співпрацю в рамках військової тренувальної місії UNIFIER.

Український президент запропонував Трюдо розглянути можливість розширення програми тренувань Збройних сил України, зокрема, збільшити кількість своїх військових інструкторів.

Канадська місія UNIFIER почала діяти в Україні після початку війни на Донбасі та російської окупації Криму. В рамках місії в Україну відправилися майже 200 канадських військових. Згідно з рішенням канадського уряду, місія UNIFIER буде тривати до кінця березня 2022 року.

Нагадаємо, у лютому Україна поновила військам країн НАТО допуск на територію країни. Це потрібно для проведення спільних військових навчань у 2021 році.

Крім того, цього літа мають відбутися спільні військові навчання України та НАТО. Участь у навчаннях візьмуть підрозділи української Прикордонної служби.

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Новини України Політика Володимир Зеленський Збройні сили України Канада инструкторы Джастин Трюдо
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