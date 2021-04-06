Зеленський виступив за збільшення числа канадських інструкторів в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Канади Джастіном Трюдо виступив за збільшення кількості іноземних військових інструкторів в Україні. Зокрема, кількості військових інструкторів з Канади.

Про це повідомив Офіс президента України .

Канадська місія UNIFIER почала діяти в Україні після початку війни на Донбасі та російської окупації Криму. В рамках місії в Україну відправилися майже 200 канадських військових. Згідно з рішенням канадського уряду, місія UNIFIER буде тривати до кінця березня 2022 року.

Зеленський подякував Канаді за співпрацю в рамках військової тренувальної місії UNIFIER.

Нагадаємо, у лютому Україна поновила військам країн НАТО допуск на територію країни. Це потрібно для проведення спільних військових навчань у 2021 році.

Крім того, цього літа мають відбутися спільні військові навчання України та НАТО. Участь у навчаннях візьмуть підрозділи української Прикордонної служби.