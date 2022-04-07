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Зеленский: нужно сделать все для возвращения украинцев на безопасные территории

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Четверг 07 апреля 2022 01:03
Зеленский: нужно сделать все для возвращения украинцев на безопасные территории Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский высказался о ситуации с переселенцами, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, и призвал местные власти в районах, где нет угрозы боевых действий, способствовать их возвращению.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы Украинского государства.

"Я призываю всех руководителей общин в тех областях, где нет угрозы непосредственных столкновений с врагом на земле, делать все возможное, чтобы люди возвращались, чтобы люди работали, чтобы экономические процессы перезапускались", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что это поспособствует восстановлению нормальной жизни - настолько, насколько это позволяет безопасность с учетом продолжающейся российской военной агрессии.

"Это касается всей горизонтали местных властей - городских председателей, депутатов городских и областных советов. Ищите решения для каждого района, для каждой области, вместе с правительством, с депутатами Верховной Рады. Работающая экономика - это так же важно, как и наша храбрая, крепкая армия", - подчеркивает глава государства.

Ранее в Минсоцполитики Украины объяснили, могут ли уволить с работы беженцев, выехавших за границу.

Также мы писали, почему украинцы массово едут домой из Польши в разгар войны.

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