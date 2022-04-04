Волна возвращения. Почему украинцы массово едут домой из Польши в разгар войны

Только 2 марта в Украину выехали 21 тысяча человек

Волна украинских беженцев, спасающихся от войны за границей, в последние дни существенно снижается – с каждым днем в Польшу въезжает на несколько тысяч украинцев меньше.

По данным Пограничной службы страны, с 24 февраля в Польшу прибыли 2 миллиона 461 тысяча украинцев. А в Украину за 38 дней войны выехали 442 тысячи, из них только 2 апреля – 21 тысяча человек.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews рассказывает, почему тысячи украинских беженцев принимают решение не оставаться в ЕС, а вернуться во все еще охваченную войной страну.

Беженка из Запорожья: "Мы небогаты и не собирались приезжать сюда на отдых"

Несмотря на то, что война длится уже шестую неделю, растет число украинцев, решивших не "оседать" в Евросоюзе, говорится в репортаже издания из пограничного вокзала в Польше.

Сотни украинцев, преимущественно женщины, дети и старики, в прошлый понедельник вечером стояли в очереди на ночной поезд в Киев в Перемышле, главном центре беженцев.

Одна из них - 46-летняя Наталья, одетая в теплое пальто и шарф. Она возвращалась в Запорожье через украинскую столицу, оставив своего 16-летнего сына в польском городе Катовице.

"Главным было вытащить моего ребенка. Мне удалось вывезти сына из горячей точки. Я его привезла и оставила жить здесь, пока не кончится война. А я возвращаюсь к мужу и маме", - объяснила она свое возвращение.

Фото: Большинство беженцев из Украины - женщины с детьми (t.me/UkrzalInfo)

Запорожье с начала вторжения подвергается постоянным нападениям и неизбирательным обстрелам со стороны российских войск.

Здесь также находится крупнейшая в Европе атомная электростанция, обстрел которой в начале марта и последовавший пожар вызвали опасения, что возможный выход из строя ее реакторов может вызвать масштабную катастрофу — первую такого рода после Чернобыльской.

Более 3,9 миллиона украинцев покинули свою страну после нападения России более месяца назад, большинство из них направились в Польшу.

Но для Натальи недавнее затишье в боевых действиях открыло возможность вернуться, ведь альтернатива остаться за границей становилась все более неприемлемой. Она сказала, что многие ее соотечественники чувствуют то же самое.

"Многие возвращаются, потому что не смогли найти жилье, работу — здесь не было возможности жить. Мы небогаты и не собирались приезжать сюда на отдых. По крайней мере, дома мы можем жить за счет собственных ресурсов. Дом есть дом", - отметила она.

Фото: В Польщу ежедневно прибывает от 20 тысяч украинских беженцев (twitter.com/Straz_Graniczna)

Забота о семье перевешивает страх перед войной

Другие украинцы на станции рассказали, что одной из причин их возвращения домой было как беспокойство о членах семьи в Украине, так и отсутствия безопасности в местах их убежища.

Например, 71-летний профессор права из Киева Юрий возвращался домой из-за своей пожилой матери, которая осталась в столице одна.

"Это проблема, которую мне нужно решить. Но у меня также есть там мои друзья, мои книги, мой компьютер. Я чувствую себя там более уверенно", - поделился мужчина.

Некоторые возвращаются в Украину временно. Они едут, чтобы забрать в безопасное место за границу других – членов семьи или животных.

34-летняя Марина собиралась во Львов на встречу с родителями, чтобы забрать 13-летнюю дочь и привезти ее в Нидерланды. Она стояла вместе с сотнями других пассажиров во вторник вечером под моросящим дождем, когда поступила информация, что киевский поезд задерживается почти на три часа.

Потом собравшиеся на платформе терпеливо ждали, пока из поезда вынесут на носилках более десяти детей и увезут на машинах скорой помощи.

"Мне немного страшно, но я увидела, что в целом много людей возвращается. Люди едут в места, которые еще менее безопасны, чем Львов или Полтава", - рассказала Марина.

Фото: Забота об украинских беженцах начинается еще на границе (twitter.com/Straz_Graniczna)

Для некоторых жизнь в Польше оказалась сложной

Волонтер ведущей организации по оказанию помощи евреям "Джойнт" Мацек, который работает с беженцами с начала войны, вернулся в Перемышль после небольшого перерыва. Он сказал журналистам, что был удивлен тем, что количество беженцев, прибывающих из Украины, значительно уменьшилось.

Количество людей, возвращающихся в свои дома, увеличилось до такой степени, что он и другие волонтеры считают, что сейчас возвращается почти столько же людей, сколько спасается от войны — по крайней мере, это касается потоков пассажиров через железнодорожную станцию ​​Перемышль.

"Две недели назад, когда я был здесь, был большой наплыв. Но сейчас волна намного меньше, и особенно заметно, что немало людей возвращается. Многие из них принимают такое решение. Получается, волны уравниваются – чувствуется, что гораздо меньше людей бегут", - поделился наблюдениями волонтер.

Для некоторых украинцев жизнь в Польше оказалась сложной, и их положение стало отчаянным из-за нехватки ресурсов, сказал Мацек.

Многим беженцам в Польше приходилось полагаться на доброту простых людей, поскольку страны по всей Европе столкнулись с проблемами планомерного подхода ко всему - от документирования тех, кому нужна помощь, до предоставления им основных средств к существованию — небольшой суммы денег, которая покрывала бы основные расходы.

Фото: Европейские страны принимают украинцев по упрощенных процедурах (gettyimages.com)

Кроме того, рынок труда и высшее образование остаются для многих труднодоступными.

В марте представители ООН предупредили, что до 90% украинцев столкнулись с бедностью и крайней экономической уязвимостью. Беженцы особенно подвержены этому риску. Кроме того, гуманитарные и правозащитныхе организации предупреждают о риска торговли людьми, которые возрастают в период больших волн миграции.

Основные проблемы, с которыми столкнулись украинцы в Польше

Самой большой проблемой для украинских беженцев оказалась нехватка мест размещения: некоторые из вернувшихся говорят, что они неделями спали в спортзалах в отдаленных регионах страны, не зная, смогут ли для их семьи найти лучшее место, если они подождут немного дольше.

"Люди возвращаются из-за здешней реальности. Мы заполнены. Я из северо-западной Польши, недалеко от границы с Германией. И даже там есть много беженцев, нуждающихся в помощи. Все, что здесь хорошо – в большинстве благодаря людям в Польше, не правительству", - сказал Мацек.

Фото: Место временного размещения беженцев (gettyimages.com)

Другое мнение у представителя УВКБ ООН Рафала Костшинского, который говорит, что польское правительство проделало выдающуюся работу.

"Правительство работает на удивление хорошо, учитывая большое количество прибывающих. Они держали границы открытыми, что очень приветствуется. Открыли границы не только для украинских беженцев, но и для граждан третьих стран, что тоже похвально", - отметил он.

По его словам, проблемы существуют. Однако, принимая во внимание очень сложную ситуацию, судьба беженцев в Польше "неплохая".

"Они получают помощь - не всегда в той мере, в какой им хотелось бы, но они получают", - обратил внимание представитель международной организации.

Напомним, мы рассказывали историю украинской беженки, которая планирует вернуться домой после войны.