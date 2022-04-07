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Зеленський: потрібно зробити все для повернення українців на безпечні території

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Четвер 07 квітня 2022 01:03
Зеленський: потрібно зробити все для повернення українців на безпечні території Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію з переселенцями, які через війну були змушені покинути свої домівки, і закликав місцеву владу в районах, де немає загрози бойових дій, сприяти їх поверненню.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення глави Української держави.

"Я закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались, щоб люди працювали, щоб економічні процеси перезапускалися", - сказав Зеленський.

Президент додав, що це посприяє відновленню нормального життя - настільки, наскільки це дозволяє безпека з урахуванням триваючої російської військової агресії.

"Це стосується всієї горизонталі місцевої влади - міських голів, депутатів міських і обласних рад. Шукайте рішення для кожного району, для кожної області, разом з урядом, з депутатами Верховної Ради. Працююча економіка - це так само важливо, як і наша хоробра, міцна армія", - наголошує глава держави.

Раніше в Мінсоцполітики України пояснили, чи можуть звільнити з роботи біженців, які виїхали за кордон.

Також ми писали, чому українці масово їдуть додому з Польщі в розпал війни.

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