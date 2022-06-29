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Зеленский высказался о болезни Путина

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

У президента РФ Владимира Путина действительно есть большая болезнь. И она заключается в неуважении к нашему народу и пытках украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью американскому телеканалу NBC.

"Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (рак, - ред.). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь до таких пыток. Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ они именно больные, излишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это болтовня и не очень интересно", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее бывший руководитель отдела России в секретной разведывательной службе MI6 Кристофер Стил заявил, что у Путина есть якобы серьезная болезнь, но неизвестно какая именно.

Добавим, что российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что Путин регулярно консультируется с отоларингологами и хирургами, специализирующихся на онкологии и проблемах щитовидной железы.

При этом, как рассказали в украинской разведке, в ближайшие годы не стоит ожидать смерти Путина от болезни.

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Владимир ЗеленскийВладимир Путин