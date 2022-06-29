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Зеленський висловився про хворобу Путіна

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У президента РФ Володимира Путіна дійсно є велика хвороба. І вона полягає в неповазі до нашого народу та катуванні українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Чесно кажучи, я не знаю, що відбувається з Путіним, я вважаю, що є дійсно велика хвороба. В цілому, але вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви (рак, - ред.). Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до таких катувань. Це складний момент і це є хвороба, і це питання не тільки однієї людини. Я розумію, що багато людей в оточенні президента РФ вони саме хворі, зайві амбіції, неповага до міжнародного права, до життя людей. Ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше це балачки і не дуже цікаво", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше колишній керівник відділу Росії в секретній розвідувальній службі MI6 Крістофер Стіл заявив, що у Путіна є нібито серйозна хвороба, але невідомо яка саме.

Додамо, що російське видання "Проект" провело розслідування і з'ясувало, що Путін регулярно консультується з отоларингологами та хірургами, які спеціалізуються на онкології та проблемах щитоподібної залози.

При цьому, як розповіли в українській розвідці, в найближчі роки не варто очікувати смерті Путіна від хвороби.

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