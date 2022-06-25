В ГУР оценили возможность переворота и смерти Путина

Президент РФ Владимир Путин твердо придерживается своей позиции в отношении войны, которую он развязал. В разведке считают, что переворот в России до конца года не произойдет.

По его словам, Путин осознает, что война с Украиной не закончится через две недели, как он этого хотел.

"Его план - шаг за шагом захватывать наши территории и потом что-то с ними делать. У него есть советники. Но, пожалуй, ни переворот, ни изменение его позиции в ближайшее время не произойдут. По крайней мере, до конца этого года - однозначно", - заявил Скибицкий.

Он напомнил, что визиты в Москву иностранных лидеров ни к чему не приводят.

"С самого начала мы видим, что Путин фактически никого не слышит. Путин имеет для себя свою цель, и он плавно к ней идет. Он проводит исторические параллели с Российской империей, с Петром I, выведшим Россию в Европу. Он уже говорит о войне России со Швецией, продолжавшейся 21 год", - рассказал Скибицкий.

По его мнению, ближайшие годы не стоит ожидать смерти Путина от болезни.

"Все будет зависеть от состояния его здоровья. Но это тоже речь идет о 2-3 годах. Соответственно, время играет на руку оккупантам и они это понимают. Даже если взять по численности населения – ресурс Российской Федерации гораздо больше", - отметил он.

Напомним, ранее бывший руководитель отдела России в секретной разведывательной службе MI6 Кристофер Стил заявил, что у Путина есть якобы серьезная болезнь, но неизвестно какая именно.

До этого российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что Путин регулярно консультируется с отоларингологами и хирургами, которые специализируются на онкологии и проблемах щитовидной железы.

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