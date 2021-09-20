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Зеленский вылетел в США для участия в Генассамблее ООН

Новина українською →
Понедельник 20 сентября 2021 15:43
Зеленский вылетел в США для участия в Генассамблее ООН Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В понедельник, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Соединенные Штаты. Там он примет участие в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"Да, уже вылетел", - рассказал источник издания.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН.

Также у Зеленского будет ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, с генсеком ООН, с представителями бизнеса и украинской общиной в США.

Кроме того, у президента Польши Анджея Дуды анонсировали переговоры с Владимиром Зеленским.

Добавим, что ранее РБК-Украина писало, кто вошел в украинскую делегацию для участия в работе Генассамблеи ООН.

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Владимир Зеленский ООН
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