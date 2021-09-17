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Зеленский отправится в США 20 сентября. Выступит на Генассамблее ООН

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 18:48
Зеленский отправится в США 20 сентября. Выступит на Генассамблее ООН Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября. Он примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг его пресс-секретаря Сергея Никифорова.

"В понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью", - отметил он.

Он добавил, что у Зеленского будет ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, с генсеком ООН, с представителями бизнеса и украинской общиной в США.

Напомним, ранее стало известно, что Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины.

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Владимир Зеленский ООН Соединенные Штаты Америки
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