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Зеленський вилетів до США для участі в Генасамблеї ООН

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Понеділок 20 вересня 2021 15:43
Зеленський вилетів до США для участі в Генасамблеї ООН Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

У понеділок, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський вилетів до Сполучених Штатів. Там він візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в офісі президента.

"Так, вже вилетів", - розповіло джерело видання.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Сергій Нікіфоров розповів, що Зеленський виступив з промовою на Генасамблеї ООН.

Також у Зеленського буде ряд двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН, з представниками бізнесу та українською громадою в США.

Крім того, у президента Польщі Анджея Дуди анонсували переговори з Володимиром Зеленським.

Додамо, що раніше РБК-Україна писало, хто увійшов в українську делегацію для участі в роботі Генасамблеї ООН.

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