Зеленский поедет в США с делегацией: кто в нее вошел
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября, для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. В делегацию украинского главы государства, в том числе, вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Зеленского.
В частности, в делегацию Зеленского для работы в Генассамблеи ООН вошли:
- постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
- первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
- глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;
- заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига;
- глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
- заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
- постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;
- заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;
- заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.
Напомним, ранее стало известно, что Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины.