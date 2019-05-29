Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский посетит шахту "Лесная", на которой из-за обвала породы погибли два шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область на шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", на которой из-за обвала породы погибли два шахтера. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область. Глава государства посетит шахту "Лесная" в Сокольском районе, где произошел обвал породы", - сообщили в АП.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский поедет в среду, 29 мая, на шахту "Лесная", где произошел обвал.

Как известно, около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.

Личности погибших установлены - ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 по 1997 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.