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Зеленскому отчитались о расследовании попадания в плен бойцов ООС

Новости » Политика    29.05.2019 - 12:45
Зеленскому отчитались о расследовании попадания в плен бойцов ООС
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Служебное расследование этого инцидента государственной измены не установило

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию относительно обстоятельств, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР попали в плен. Об этом говорится на сайте АП

В АП сообщили, что служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило.

Зеленский заявил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - отметил он.

Напомним, утром, 22 мая, в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных. Известно, что они двигались грузовым автомобилем в районе населенного пункта Новотроицкое. Однако они отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию. Там военные были задержаны российскими боевиками.

По факту задержания восьми украинских военных боевиками было открыто дело. Украинский омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что соответствующие сведения внесены в реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления по ст. 146 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

 

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