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Зеленський вилетів у Львівську область

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 14:17
Зеленський вилетів у Львівську область
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський відвідає шахту "Лісова", на якій через обвал породи загинули два шахтарі

Президент України Володимир Зеленський вилетів у Львівську область шахту "Лісова" державної компанії "Львіввугілля", на якійчерез обвал породи загинули два шахтарі. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

"Президент України Володимир Зеленський вилетів на Львівщину. Глава держави відвідає шахту "Лісова" у Сокальському районі, де стався обвал породи", - повідомили в АП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський поїде в середу, 29 травня, на шахту "Лісова", де стався обвал.

Як відомо, близько 04:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинилися двоє гірників. В ході рятувальної операції на поверхню підняли тіла без ознак життя.

Особи загиблих встановлені - ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 по 1997 років народження. За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

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Новини України Володимир Зеленський
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