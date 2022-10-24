ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації

Новость на русском →
Київ, Понеділок 24 жовтня 2022 17:11
Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Раніше цей пост обіймав Микола Жирнов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

У відомстві наголошують, що Зеленський уже підписав відповідний указ.

"Глава держави висловив упевненість, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони та безпеки столиці", - підкреслюють у ОП.

Попко служив командиром взводу, батальйону, командиром частини та начальником штабу механізованої дивізії. Також він обіймав керівні посади та проходив службу в Іраку.

У період з 2016 по 2019 рік він був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський змінив керівників низки військових адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему