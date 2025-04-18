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Зеленський ввів санкції проти співаків та акторів з РФ: у списку Джигурда і Расторгуєв

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО. Їх запровадили проти 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №246, опублікований на сайті Офісу президента.

Під нові санкції РНБО потрапили 20 росіян, а саме: 

  • Апексімова Ірина - акторка і режисерка;
  • Велика Соф'я - фехтувальниця;
  • Вяльбе Олена - лижниця, олімпійська чемпіонка;
  • Гогунський Віталій - актор (відомий роллю Кузі у серіалі "Універ");
  • Джигурда Микита - актор;
  • Дронов Ярослав - співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);
  • Кончаловський Єгор - кінорежисер і сценарист;
  • Куклачов Юрій - актор;
  • Кучера Оскар - актор;
  • Лебедєв Денис - боксер;
  • Миронов Євген - актор театру;
  • Нагорний Микита - гімнаст;
  • Панкратов-Чорний Олександр - актор і кінорежисер;
  • Полунін Сергій - артист балету;
  • Проводников Руслан  боксер;
  • Расторгуєв Микола - співак і колишній депутат Держдуми РФ;
  • Розенбаум Олександр - співак;
  • Сукачов Ігор - рок-музикант, актор, режисер;
  • Цискарідзе Микола - артист балету;
  • Чумаков Роман - репер (відомий як Жиган).

В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

Санкції проти Росії і зрадників

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти зрадників. У списку опинилися артисти, які підтримали Росію у війні проти України, а саме українки Ані Лорак і Таїсія Повалій, російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін. Їх позбавили державних нагород.

Також у рамках санкцій українських нагород позбавили зрадників Рената Кузьміна, Віктора Медведчука, Миколу Азарова, Віктора Пшонку та Дмитра Табачника.

Крім того, минулого тижня РНБО також запровадила санкції проти колишніх посадовців-зрадників Сергія Арбузова та Андрій Клюєва.

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