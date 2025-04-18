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Зеленский ввел санкции против певцов и актеров из РФ: в списке Джигурда и Расторгуев

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО. Их ввели против 20 российских певцов, спортсменов и актеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №246, опубликованный на сайте Офиса президента.

Под новые санкции СНБО попали 20 россиян, а именно:

  • Апексимова Ирина - актриса и режиссер;
  • Великая Софья - фехтовальщица;
  • Вяльбе Елена - лыжница, олимпийская чемпионка;
  • Гогунский Виталий - актер (известный ролью Кузи в сериале "Универ");
  • Джигурда Никита - актер;
  • Дронов Ярослав - певец (известный под псевдонимом SHAMAN);
  • Кончаловский Егор - кинорежиссер и сценарист;
  • Куклачев Юрий - актер;
  • Кучера Оскар - актер;
  • Лебедев Денис - боксер;
  • Миронов Евгений - актер театра;
  • Нагорный Никита - гимнаст;
  • Панкратов-Черный Александр - актер и кинорежиссер;
  • Полунин Сергей - артист балета;
  • Проводников Руслан - боксер;
  • Расторгуев Николай - певец и бывший депутат Госдумы РФ;
  • Розенбаум Александр - певец;
  • Сукачев Игорь - рок-музыкант, актер, режиссер;
  • Цискаридзе Николай - артист балета;
  • Чумаков Роман - рэпер (известный как Жиган).

В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.

 

Санкции против России и предателей

Напомним, что в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, которые поддержали Россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.

Также в рамках санкций украинских наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.

Кроме того, на прошлой неделе СНБО также ввел санкции против бывших чиновников-предателей Сергея Арбузова и Андрея Клюева.

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Владимир ЗеленскийСНБОРоссийская Федерация