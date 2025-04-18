Зеленский ввел санкции против певцов и актеров из РФ: в списке Джигурда и Расторгуев

Санкции против России и предателей

Напомним, что в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. В списке оказались артисты, которые поддержали Россию в войне против Украины, а именно украинки Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. Их лишили государственных наград.

Также в рамках санкций украинских наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.

Кроме того, на прошлой неделе СНБО также ввел санкции против бывших чиновников-предателей Сергея Арбузова и Андрея Клюева.

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