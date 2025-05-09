Зеленський ввів санкції проти понад 70 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю

Санкції України проти РФ та пропагандистів

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав санкційний пакет проти очільника "Росатома" Олексія Лихачова, сина екс-прем'єра Миколи Азарова та ще низки людей і компаній. Як пояснював президент, це рішення - синхронізація українських та світових санкцій проти Росії.

Також Зеленський підписав санкції проти низки українських громадян. Зокрема, колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Ці обмеження Зеленський пояснив тим, що ці громадяни пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах РФ, виправдовують війну та шкодять Україні.

Раніше Зеленський затвердив ще кілька санкційних пакетів. Зокрема, обмеження були введені проти кількох китайських компаній. Це сталося після того, як українська розвідка отримала інформацію, що Китай може допомагати Росії зброєю.

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