Україна вдарила санкціями по синові Азарова і голові "Росатома"
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції. Зокрема, вони стосуються глави "Росатома" Олексія Лихачова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази глави української держави №268/2025 і №269/2025.
Перший указ
Згідно з указом №268/2025, санкції було введено проти 36 юридичних осіб. У списку є:
- ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" (НЛМК) - один з найбільших металургійних заводів Росії;
- ПАТ "Новатек" - найбільша приватна газова компанія Росії;
- ТОВ "Сибур-Хімпром" - великий російський виробник хімічної продукції.
- ТОВ "Ямал СПГ" - один з найбільших проєктів зі зрідження природного газу в Росії, пов'язаний з Ямалом.
- АТ "Стойленський ГЗК" - важливий виробник залізної руди.
Також указ Зеленського передбачає санкції проти шести фізичних осіб. Серед них:
- Олексій Азаров - син колишнього прем'єр-міністра України, колишній український нардеп.
- Олексій Лихачов - глава "Росатома" з 2016 року.
Другий указ
Другий указ глави української держави передбачає санкції проти 45 юридичних осіб. Зокрема, йдеться про російські "військово-патріотичні" організації, "благодійні фонди" та інші організації, які підтримують агресію проти України.
Водночас обмеження торкнулися і 61 людини. Серед них:
- Володимир Грубник (український хірург і блогер, відомий своєю проросійською позицією. Він був організатором вибуху в будівлі СБУ в Одесі у 2015 році, який було класифіковано як теракт);
- Ольга Давидко (спортсменка, яку було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі 2025 року українською прокуратурою за виправдання військової агресії РФ і фінансування російських збройних сил).
До слова, раніше президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Також до списку потрапили ще вісім фізосіб.
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