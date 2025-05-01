Україна вдарила санкціями по синові Азарова і голові "Росатома"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції. Зокрема, вони стосуються глави "Росатома" Олексія Лихачова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази глави української держави №268/2025 і №269/2025 .

Водночас обмеження торкнулися і 61 людини. Серед них:

Другий указ глави української держави передбачає санкції проти 45 юридичних осіб. Зокрема, йдеться про російські "військово-патріотичні" організації, "благодійні фонди" та інші організації, які підтримують агресію проти України.

Також указ Зеленського передбачає санкції проти шести фізичних осіб. Серед них:

Згідно з указом №268/2025, санкції було введено проти 36 юридичних осіб. У списку є:

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Також до списку потрапили ще вісім фізосіб.

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