Зеленський пояснив нові санкції, під які потрапив Арестович і ще 6 українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Глава держави нагадав, що до першого пакету санкцій увійшли 36 компаній і п'ять фізосіб, які обслуговують російське військове виробництво. Ідеться про постачальників титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів.

"Загалом, синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну", - додав він.

Зеленський додав, що другий пакет торкнувся 106 суб'єктів, які активно підтримують окупацію Криму, Донецької та Луганської областей, а також займаються постачанням для російських солдатів.

"Третій санкційний пакет - це дев'ять осіб, із них сім, на жаль, мають громадянство України (йдеться, зокрема, про Олексія Арестовича - ред.), які пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави і виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні", - розповів він.

За словами Зеленського, Україна працює над тим, щоб партнери запровадили аналогічні обмеження для цих підсанкційних осіб.

Також він додав, що доручив готувати наступні санкції.