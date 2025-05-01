Зеленський пояснив нові санкції, під які потрапив Арестович і ще 6 українців
Україна запровадила кілька нових санкційних пакетів. Обмеження, зокрема, спрямовані проти проросійських пропагандистів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Глава держави нагадав, що до першого пакету санкцій увійшли 36 компаній і п'ять фізосіб, які обслуговують російське військове виробництво. Ідеться про постачальників титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів.
"Загалом, синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну", - додав він.
Зеленський додав, що другий пакет торкнувся 106 суб'єктів, які активно підтримують окупацію Криму, Донецької та Луганської областей, а також займаються постачанням для російських солдатів.
"Третій санкційний пакет - це дев'ять осіб, із них сім, на жаль, мають громадянство України (йдеться, зокрема, про Олексія Арестовича - ред.), які пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави і виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні", - розповів він.
За словами Зеленського, Україна працює над тим, щоб партнери запровадили аналогічні обмеження для цих підсанкційних осіб.
Також він додав, що доручив готувати наступні санкції.
Нові санкції України
Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, президент України ввів у дію санкції проти колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича та ще восьми фізосіб.
Також глава держави затвердив обмеження проти сина колишнього прем'єра України Миколи Азарова - Олексія та глави "Росатома" Олексія Лихачова.
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