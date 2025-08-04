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Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ і керівників музеїв РФ

Понеділок 04 серпня 2025 11:23
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Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ і керівників музеїв РФ Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти осіб, причетних до незаконного вивезення ресурсів та культурних цінностей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №579/2025, №580/2025 глави української держави та на заяву уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Під обмеження потрапили 62 фізичні та юридичні особи, зокрема - представники тіньового "зернового флоту" РФ, а також керівники російських музеїв.

Санкції проти викрадачів активів

Указ №579/2025 охоплює пакет "Викрадачі активів з ТОТ". Серед фігурантів пакету - низка компаній, які були зареєстровані за законодавством Російської Федерації після початку повномасштабної війни та, як зазначається, привласнили майно українських підприємств.

Зокрема:

  • ТОВ "Дніпрорудненський залізорудний комбінат" експропріював активи ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" і веде розробку Південно-Білозірського родовища залізної руди;
  • ТОВ "Єкатеринівський кар’єр" використовує потужності українського ТОВ "Укрроскаолін" для видобутку каоліну на родовищі "Катеринівське" у Донецькій області;
  • ТОВ "Ніка Трейд Інвест" здійснює видобуток на родовищі "Біла Балка", використовуючи активи НВП "Донбаснерудпром" та ТОВ "Донбаскераміка".

Ці підприємства, згідно з даними, отримують прибутки від розробки українських надр, сплачують податки до бюджету РФ і виробляють продукцію, яка потенційно може бути використана оборонно-промисловим комплексом Росії.

Також санкції введено щодо компаній, які брали участь у перевезенні українського зерна:

  • ТОВ "ТД Ідєалпрод", що, за інформацією влади, експортувало до 650 тис. тонн зерна до Єгипту;
  • ТОВ "Крейн Марін Контрактор", яке володіє суднами "Михаїл Нєнашев", "Матрос Кошка", "Матрос Позиніч", що здійснювали транспортування збіжжя з ТОТ;
  • капітани суден Юрій Бєляков і В’ячеслав Віданов, які керували судном ZAFAR, зафіксованим під час перевезення зерна з Криму до Ємену у 2024 році.

Серед юридичних осіб згадується "Дніпрорудненський залізорудний комбінат" на тимчасово окупованій території Запорізької області - підприємство, створене на базі експропрійованих українських активів.

Санкції проти "музейників"

Другий указ №580/2025 спрямований на 15 осіб, причетних до незаконного присвоєння українських культурних цінностей та спроб інтеграції окупованих музеїв у систему РФ.

Серед фігурантів пакета:

  • Юлія Купіна, директор Російського етнографічного музею, яка відкривала виставку "Багатонаціональна Росія" в окупованому Бердянську з експонатами з українських колекцій.
  • Артем Сілкін та Галина Алексєєва, які балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM).

"Завдяки діяльності цих осіб відбувається інтеграція українських музейних цінностей до каталогу рф – станом на березень 2025 року у відкритій частині російського каталогу вже присутні 39 українських музеїв з окупованих після лютого 2022 року територій у той час, як у серпні 2024 р. таких музеїв було лише шість", - зазаначив Власюк

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що на цьому тижні Зеленський ввів санкції проти "тіньового" флоту РФ, підписавши закон, який раніше ухвалила Верховна Рада України.

У документі зазначено, що санкції та арешти російських суден дозволять посилити безпеку України та обмежити можливості Кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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