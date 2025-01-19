Шуфрич, Мураєв, Бойко і інші. Зеленський підписав санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, чим увів у дію нові санкції РНБО. У санкційному списку пропагандисти РФ та зрадники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
"Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну", - заявив глава держави.
Зеленський додав, що також продовжать позбавляти державних нагород зрадників. Він наголосив, що на звання Герой України заслуговують "тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні".
"Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром", - анонсував президент.
В указі №38 від 19 січня 2025 року, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначається, що санкції запровадили проти:
В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.
В рамках нового пакета санкцій державних нагород також позбавлять Юрія Башмета, Віктора Садовничого та Юрія Бойка, який мав звання Героя України.
Нагадаємо, 13 січня 2025 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію санкції проти фінансового сектору Росії. До списку потрапили 140 суб'єктів.
Також у листопаді 2024 року Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти зрадників. Підсанкційних осіб позбавили державних нагород. У списку опинилися артисти-зрадники Ані Лорак і Таїсія Повалій, російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін.
Також нагород позбавили зрадників Рената Кузьміна, Віктора Медведчука, Миколу Азарова, Віктора Пшонку та Дмитра Табачника.
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