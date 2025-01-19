Шуфрич, Мураев, Бойко и другие. Зеленский подписал санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, чем ввел в действие новые санкции СНБО. В санкционном списке пропагандисты РФ и предатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну", - заявил глава государства.
Зеленский добавил, что также продолжат лишать государственных наград предателей. Он подчеркнул, что звания Герой Украины заслуживают "только те, кто действительно жизнь посвящает Украине".
"Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они вскоре", - анонсировал президент.
В указе №38 от 19 января 2025 года, опубликованном на сайте Офиса президента, отмечается, что санкции ввели против:
В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.
В рамках нового пакета санкций государственных наград также лишат Юрия Башмета, Виктора Садовничего и Юрия Бойко, который имел звание Героя Украины.
Напомним, 13 января 2025 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против финансового сектора России. В список попали 140 субъектов.
Также в ноябре 2024 года Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. Подсанкционных лиц лишили государственных наград. В списке оказались артисты-предатели Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин.
Также наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.