Шуфрич, Мураев, Бойко и другие. Зеленский подписал санкции СНБО

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что также продолжат лишать государственных наград предателей. Он подчеркнул, что звания Герой Украины заслуживают "только те, кто действительно жизнь посвящает Украине".

"Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они вскоре", - анонсировал президент.

Кто в санкционном списке

В указе №38 от 19 января 2025 года, опубликованном на сайте Офиса президента, отмечается, что санкции ввели против:

Нестора Шуфрича (нардеп, подозревается в госизмене);

Евгения Горохова (ученый, экс-депутат Донецкого областного совета);

Леонида Байсарова (экс-нардеп);

Александра Однораленко (соратник террористов "ДНР", имел звание Героя Украины);

Леонида Литвинова (экс-нардеп);

Евгения Мураева (экс-нардеп, подозревается в госизмене);

Олега Волошина (бывший нардеп, получил подозрение в госизмене);

Петра Симоненко (лидер запрещенной в Украине коммунистической партии);

Константина Григоришина (российский бизнесмен);

Сергея Карякина (шахматист-предатель);

Ружены Рублевой (актриса-коллаборантка);

Вадима Писарева (артист балета, коллаборант);

Ильи Резника (член Российской академии художеств);

Василия Герелла (российский оперный певец, заслуженный артист Украины);

Светланы Крюковой (экс-заместитель главреда подсанкционного издания "Страна").

В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.

В рамках нового пакета санкций государственных наград также лишат Юрия Башмета, Виктора Садовничего и Юрия Бойко, который имел звание Героя Украины.