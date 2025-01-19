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Шуфрич, Мураев, Бойко и другие. Зеленский подписал санкции СНБО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, чем ввел в действие новые санкции СНБО. В санкционном списке пропагандисты РФ и предатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что также продолжат лишать государственных наград предателей. Он подчеркнул, что звания Герой Украины заслуживают "только те, кто действительно жизнь посвящает Украине".

"Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они вскоре", - анонсировал президент.

 

Кто в санкционном списке

В указе №38 от 19 января 2025 года, опубликованном на сайте Офиса президента, отмечается, что санкции ввели против:

  • Нестора Шуфрича (нардеп, подозревается в госизмене);
  • Евгения Горохова (ученый, экс-депутат Донецкого областного совета);
  • Леонида Байсарова (экс-нардеп);
  • Александра Однораленко (соратник террористов "ДНР", имел звание Героя Украины);
  • Леонида Литвинова (экс-нардеп);
  • Евгения Мураева (экс-нардеп, подозревается в госизмене);
  • Олега Волошина (бывший нардеп, получил подозрение в госизмене);
  • Петра Симоненко (лидер запрещенной в Украине коммунистической партии);
  • Константина Григоришина (российский бизнесмен);
  • Сергея Карякина (шахматист-предатель);
  • Ружены Рублевой (актриса-коллаборантка);
  • Вадима Писарева (артист балета, коллаборант);
  • Ильи Резника (член Российской академии художеств);
  • Василия Герелла (российский оперный певец, заслуженный артист Украины);
  • Светланы Крюковой (экс-заместитель главреда подсанкционного издания "Страна").

В рамках санкций указанным лицам заблокируют активы, ограничат возможность вести торговые и другие операции, вести бизнес, покупать имущество и земельные участки и т.д. Кроме того, их лишат государственных наград.

В рамках нового пакета санкций государственных наград также лишат Юрия Башмета, Виктора Садовничего и Юрия Бойко, который имел звание Героя Украины.

 

Санкции против России и предателей

Напомним, 13 января 2025 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против финансового сектора России. В список попали 140 субъектов.

Также в ноябре 2024 года Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против предателей. Подсанкционных лиц лишили государственных наград. В списке оказались артисты-предатели Ани Лорак и Таисия Повалий, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин.

Также наград лишили предателей Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Николая Азарова, Виктора Пшонку и Дмитрия Табачника.

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