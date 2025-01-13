У списку 140 різних суб’єктів: Зеленський ввів нові санкції проти фінансового сектору РФ
Президент Володимир Зеленський ввечері понеділка, 13 січня, ввів нові санкції проти фінансового сектору Російської Федерації. Санкції торкнулись 140 суб'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського та сайт Офісу президента.
"Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск", - повідомив Зеленський.
За його словами, санкції - це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну.
В указі №24 зазначається, що нові санкції введено як проти юридичних, так проти і фізичних осіб, які причетні до економіки Російської Федерації.
Санкції України проти РФ
У жовтні минулого року ми писали, що я президент Володимир Зеленський ввів у дію два пакети санкцій РНБО проти зрадників України та військового виробництва у Росії.А у вересні глава держави ввів санкції проти шістьох фізичних осіб і більше ніж 40 юридичних осіб із РФ, Ірану та Китаю.
Також 2 грудня Зеленський підписав указ про розширення санкцій проти Російської Федерації. Вони стосуються фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему.
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