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У списку 140 різних суб’єктів: Зеленський ввів нові санкції проти фінансового сектору РФ

Понеділок 13 січня 2025 21:46
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У списку 140 різних суб’єктів: Зеленський ввів нові санкції проти фінансового сектору РФ Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський ввечері понеділка, 13 січня, ввів нові санкції проти фінансового сектору Російської Федерації. Санкції торкнулись 140 суб'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського та сайт Офісу президента.

"Підписав сьогодні документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб’єктів. Будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск", - повідомив Зеленський.

За його словами, санкції - це один із найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію й усіх, хто з нею пов’язаний або працює на війну.

В указі №24 зазначається, що нові санкції введено як проти юридичних, так проти і фізичних осіб, які причетні до економіки Російської Федерації.

Санкції України проти РФ

У жовтні минулого року ми писали, що я президент Володимир Зеленський ввів у дію два пакети санкцій РНБО проти зрадників України та військового виробництва у Росії.А у вересні глава держави ввів санкції проти шістьох фізичних осіб і більше ніж 40 юридичних осіб із РФ, Ірану та Китаю.

Також 2 грудня Зеленський підписав указ про розширення санкцій проти Російської Федерації. Вони стосуються фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему.

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