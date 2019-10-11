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Зеленський ввів Вітренка в наглядову раду "Укроборонпрому"

Новини » Політика    11.10.2019 - 12:10
Зеленський ввів Вітренка в наглядову раду "Укроборонпрому"
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Таке рішення Зеленський прийняв 11 жовтня

Президент Володимир Зеленський призначив членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Вітренка. Про це йдеться в указі президента.

Зеленський вніс зміни до свого указу про членів наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". В новому указі говориться "призначити членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Вітренка Юрія Юрійовича - директора виконавчого "Групи Нафтогаз" акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (за згодою)".

Зеленський ввів Вітренка в наглядову раду &quot;Укроборонпрому&quot;

Додамо, Юрій Вітренко - гендиректор інвестиційної компанії "ЕйВайЕй кепітал" (AYA Capital). Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України".

Зазначимо, що раніше Зеленський ввів Давида Арахамію до наглядової ради цього державного концерну.

Нагадаємо, 30 серпня президент призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором "Укроборонпрому". У той же день Зеленський звільнив з посади гендиректора держконцерну Павла Букіна.

Додамо, що 9 серпня Рада національної безпеки і оборони погодила всебічний аудит "Укроборонпрому". Дане рішення було ухвалене в рамках реформування військово-промислового комплексу.

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Новини України Володимир ЗеленськийЮрій Вітренко
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