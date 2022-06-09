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Зеленский ввел санкции против российских вузов и ректоров

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российских ВУЗов и ректоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный в четверг, 9 июня, на сайте президента.

В частности, в первой пятерке ректоров, попавших под ограничения значатся:

  • Виктор Садовничий - ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
  • Анатолий Александров - президент Московского государственного технического университета имени М. Э. Баумана;
  • Петр Глыбочко - ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова;
  • Алексей Демидов - ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна;
  • Дмитрий Ендовицкий - ректор Воронежского государственного университета.

В списке - 261 российский ректор. В документе подчеркивается, что санкции против всех указанных в перечне введены бессрочно. Эти санкции включают:

1) блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

3) приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

4) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

5) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

6) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

7) лишение государственных наград Украины, других форм награждения;

8) запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Что касается ВУЗов, то список состоит из 236 учебных заведений и в первую пятерку входят:

  • Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
  • Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана;
  • Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова;
  • Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна;
  • Воронежский государственный университет.

Санкции против них, касающиеся "прекращения культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами", тоже введены бессрочно.

Ранее 9 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина.

Также Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО) о персональных санкциях в отношении представителей российского правительства и Кремля. В него вошли пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.

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Владимир ЗеленскийСанкции