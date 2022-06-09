Зеленський ввів санкції проти російських ВНЗ та ректорів

Зокрема, у першій п'ятірці ректорів, що потрапили під обмеження, значаться:

Віктор Садовничий – ректор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова;

Анатолій Олександров – президент Московського державного технічного університету імені М. Е. Баумана;

Петро Глибочко – ректор Першого Московського державного медичного університету імені І. М. Сєченова;

Олексій Демидов – ректор Санкт-Петербурзького державного університету промислових технологій та дизайну;

Дмитро Єндовицький – ректор Воронезького державного університету.

У списку - 261 російський ректор. У документі наголошується, що санкції проти всіх зазначених у переліку запроваджено безстроково. Ці санкції включають:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить їй;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

4) заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їх інтересах;

5) заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

6) відмова у наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон на в'їзд на територію України;

7) позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження;

8) заборона придбання у власність земельних ділянок.

Щодо ВНЗ, то список складається з 236 навчальних закладів і до першої п'ятірки входять:

Московський державний університет імені М.В. Ломоносова;

Московський державний технічний університет імені Н.Е. Баумана;

Перший Московський державний медичний університет імені І.М. Сєченова;

Санкт-Петербурзький державний університет промислових технологій та дизайну;

Воронезький державний університет.

Санкції проти них, що стосуються "припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами", також запроваджено безстроково.