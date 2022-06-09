Зеленський ввів санкції проти російських ВНЗ та ректорів

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо російських ВНЗ та ректорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований у четвер, 9 червня, на сайті президента.
Зокрема, у першій п'ятірці ректорів, що потрапили під обмеження, значаться:
У списку - 261 російський ректор. У документі наголошується, що санкції проти всіх зазначених у переліку запроваджено безстроково. Ці санкції включають:
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить їй;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо або опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їх інтересах;
5) заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
6) відмова у наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон на в'їзд на територію України;
7) позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження;
8) заборона придбання у власність земельних ділянок.
Щодо ВНЗ, то список складається з 236 навчальних закладів і до першої п'ятірки входять:
Санкції проти них, що стосуються "припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами", також запроваджено безстроково.
Раніше, 9 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російського президента Володимира Путіна.
Також Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки (РНБО) про персональні санкції щодо представників російського уряду та Кремля. До нього увійшли прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, голова Міноборони Сергій Шойгу, голова МЗС РФ Сергій Лавров та інші.
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