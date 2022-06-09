Зеленский ввел санкции против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента .

Согласно документу, санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают:

Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

В дальнейшем под западные санкции попали его бывшая жена, дочери, а также бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют матерью еще нескольких детей Путина.

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