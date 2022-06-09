Зеленський ввів санкції проти Путіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента .

Згідно з документом, санкції проти Путіна запроваджуються безстроково. Йдеться про:

Нагадаємо, західні партнери України запровадили санкції проти Путіна ще у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Надалі під західні санкції потрапили його колишня дружина, дочки, а також колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають матір'ю ще кількох дітей Путіна.

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