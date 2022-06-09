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Зеленський ввів санкції проти Путіна

Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Згідно з документом, санкції проти Путіна запроваджуються безстроково. Йдеться про:

  • блокування активів та майна;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • заборону на входження до територіальних вод та повітряного простору;
  • заборону на угоди з цінних паперів;
  • відмове у наданні віз;
  • позбавлення державних нагород України та ін.

Нагадаємо, західні партнери України запровадили санкції проти Путіна ще у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Надалі під західні санкції потрапили його колишня дружина, дочки, а також колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають матір'ю ще кількох дітей Путіна.

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Володимир ЗеленськийВолодимир Путін