Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкциях против блогера Анатолия Шария и главреда издания "Страна" Игоря Гужвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные указы.

Одним указом санкции введены против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь информационное агентство "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы. Другим указом санкции введены против Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любовь Лукашиной Его медиакомпании "Ласмак" (владеет изданием "Страна.ua"), "Маджери" и "Смарт медиа сеть" тоже в списке СНБО.