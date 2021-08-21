Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкциях против блогера Анатолия Шария и главреда издания "Страна" Игоря Гужвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные указы.
Одним указом санкции введены против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь информационное агентство "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы.
Другим указом санкции введены против Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любовь Лукашиной Его медиакомпании "Ласмак" (владеет изданием "Страна.ua"), "Маджери" и "Смарт медиа сеть" тоже в списке СНБО.
Напомним, в персональный список санкций вчера кроме Шария и Гужвы также попал нардеп Анатолий Деркач. Эти ограничения коснулись еще шести физлиц и трех компаний, которые ранее попали под санкции США за вмешательство в выборы.
Анатолий Шарий с февраля 2021 объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.
Игорь Гужва был в розыске до лета 2019 года по статье "вымогательство", он находится в Австрии.