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Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія і Гужви

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, про санкції проти блогера Анатолія Шарія і головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані укази.

Одним указом санкції введені проти Шарія, його дружини Ольги Шарій і тещі Алли Бондаренко. Під обмеженнями тепер інформаційне агентство "Шарій.NET", а також соціальні мережі і YouTube-канали.

Іншим указом санкції введені проти Гужви і пов'язаних з ним Галини Сонцевої та Любов Лукашиної. Його медіакомпанії "Ласмак" (володіє виданням "Страна.ua"), "Маджера" і "Смарт медіа мережа" теж в списку РНБО.

Нагадаємо, до персонального списку санкцій вчора крім Шарія і Гужви також потрапив нардеп Анатолій Деркач. Ці обмеження торкнулися ще шести фізосіб і трьох компаній, які раніше потрапили під санкції США за втручання у вибори.

Анатолій Шарій з лютого 2021 оголошений в розшук за підозрою про державну зраду.

Ігор Гужва був в розшуку до літа 2019 року за статтею "вимагання", він знаходиться в Австрії.

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Володимир ЗеленськийИгорь ГужваАнатолий Шарий