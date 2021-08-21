Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія і Гужви

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію вчорашні рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Зокрема, про санкції проти блогера Анатолія Шарія і головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані укази.

Одним указом санкції введені проти Шарія, його дружини Ольги Шарій і тещі Алли Бондаренко. Під обмеженнями тепер інформаційне агентство "Шарій.NET", а також соціальні мережі і YouTube-канали. Іншим указом санкції введені проти Гужви і пов'язаних з ним Галини Сонцевої та Любов Лукашиної. Його медіакомпанії "Ласмак" (володіє виданням "Страна.ua"), "Маджера" і "Смарт медіа мережа" теж в списку РНБО.