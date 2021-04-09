Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Курченко и силовиков-предателей: список
Киев, Пятница 09 апреля 2021 21:22
В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.
Согласно указу, кроме бывшего президента в санкционный список попали:
Сергей Абисов - так называемый "министр внутренних дел Крыма";
Николай Азаров - бывший премьер Украины;
Сергей Аксенов, так называемый "глава Крыма";
Александр Бобков - бывший нардеп Украины;
Валерий Грицай - бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;
Константин Затулин - депутат Госдумы;
Петр Зима;
Андрей Иванцов - бывший заместитель министра внутренних дел по Крыму;
Олег Кириллин - бывший замминистра внутренних дел по Крыму;
Вадим Колесниченко - бывший нардеп;
Владимир Константинов;
Сергей Кусюк - бывший командир полка "Беркут";
Павел Лебедев - бывший министр обороны Украины;
Леонид Пасечник - главарь так называемой "ЛНР";
Александр Поддубов - экс-начальник райотдела милиции в Крыму;
Наталья Поклонская - бывший так называемый "прокурор Крыма";
Виктор Пшонка - бывший генпрокурор Украины;
Дмитрий Саламатин - бывший министр обороны Украины;
Игорь Соркин - бывший глава Нацбанка Украины;
Дмитрий Табачник - бывший министр образования Украины;
Николай Ткаченко - бывший начальник Керченской милиции;
Николай Федорян - экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;
Николай Фиськов - так называемый "начальник криминальной милиции ЛНР";
Александр Черпицкий - бывший заместитель министра обороны;
Ольга Чичилимова - экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму.
Санкции против них вводят бессрочно.