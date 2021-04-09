Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Курченко и силовиков-предателей: список

В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента .

Санкции против них вводят бессрочно.

Согласно указу, кроме бывшего президента в санкционный список попали:

Напомним, в начале марта Украина наложила санкции на экс-министра внутренних дел и экс-главу СБУ. Под санкции попал еще ряд военных, предавших Украину.

Кроме того, 19 марта на заседании СНБО приняло новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников.