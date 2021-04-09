Зеленський запровадив санкції проти Януковича, Курченка і силовиків-зрадників: список
Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 21:22
У п'ятницю, 9 квітня, президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників. Санкції запровадили, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича і олігарха Сергія Курченка.
Згідно з указом, крім колишнього президента в санкційний список потрапили:
Сергій Абісов - так званий "міністр внутрішніх справ Криму";
Микола Азаров - колишній прем'єр України;
Сергій Аксьонов, так званий "голова Криму";
Олександр Бобков - колишній нардеп України;
Валерій Грицай - колишній чиновник ГУ МВС України в Криму;
Костянтин Затулін, депутат Держдуми;
Петро Зима;
Андрій Іванцов - колишній заступник міністра внутрішніх справ по Криму;
Олег Кирилін - колишній заступник міністра внутрішніх справ по Криму;
Вадим Колесніченко - колишній нардеп;
Володимир Константинов;
Сергій Кусюк - колишній командир полку "Беркут";
Павло Лебедєв - колишній міністр оборони України;
Леонід Пасічник - ватажок так званої "ЛНР";
Олександр Поддубов - екс-начальник райвідділу міліції в Криму;
Наталія Поклонська - колишній так званий "прокурор Криму";
Віктор Пшонка - колишній генпрокурор України;
Дмитро Саламатін - колишній міністр оборони України;
Ігор Соркін - колишній голова Нацбанку України;
Дмитро Табачник - колишній міністр освіти України;
Микола Ткаченко - колишній начальник Керченської міліції;
Микола Федорян - екс-заступник начальника ГУ МВС України в Криму;
Микола Фіськов - так званий "начальник кримінальної міліції ЛНР";
Олександр Черпіцький - колишній заступник міністра оборони;
Ольга Чичилимова - екс-співробітник ГУ МВС України в Криму
Санкції проти них вводять безстроково.