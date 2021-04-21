Зеленский ввел в действие санкции против почти 100 компаний

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.

Санкции введены на три года и они предусматривают:

1) блокировку активов;

2) ограничение торговых операций;

3) ограничения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование лицензий и разрешений на осуществление определенного вида деятельности;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

8) запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц;

9) запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины;

10) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами;

11) запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство;

12) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

13) запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых иностранный элемент обладает 10 и более процентами уставного капитала;

14) введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

15) прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

16) запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

17) иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом